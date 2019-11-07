Ненависть к зеркалам. На Ленинском «обработаны» несколько припаркованных машин

О хулиганской выходке неизвестного сообщает петербурженка в соцсетях. Ущерб причинён нескольким автомобилям.

Инцидент произошёл 7 ноября около половины первого на Ленинском проспекте, у дома 55, корпус 1, рассказывает Владислава в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По её словам, бородатый мужчина лет 35-40 лет на вид в чёрной одежде прошёлся по припаркованным легковушкам, выламывая и разбивая зеркала. У одной машины видна также вмятина на крыле.

«Часть данного происшествия заснята мной. Звонок в полицию был. Приезжали, осматривали, но мужчину не нашли», – пишет Владислава.

Подобные действия в случае значительного ущерба могут трактоваться в соответствии со статьёй 167 УК РФ – «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».



