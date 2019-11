Спецэффект на один раз. «Смерть коммивояжера» усилила впечатление дыркой в потолке

Несколько человек пострадали во время спектакля в театре Пикадилли в лондонском Вест-Энде, когда обрушился кусок потолка.

Как пишет 7 ноября «Медуза», инцидент произошел, когда в театре шла постановка «Смерть коммивояжера» по пьесе Артура Миллера с американским актером Уэнделлом Пирсом в главной роли.

Ceiling came down half way through performance of death of a salesman at the #Piccadilly#theatre. Started with some dripping that increased in rate until it all caved in. pic.twitter.com/ZuoRmszrmZ

— Theo Carter (@TJ_SC) November 6, 2019