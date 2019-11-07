На красной ветке со стороны «Девяткино» в час пик увеличены интервалы между поездами. На станциях толпы

Читатели «Фонтанки» утром 7 ноября сообщают о том, что со стороны «Девяткино» до «Академической» и обратно электрички идет с увеличенными интервалами. В метро пока подтверждают закрытие одного из вестибюлей конечной станции ветки.

«На красной ветке все поезда забиты и едут с увеличенным интервалом. На Гражданке и Академке коллапс» – пишет Алексей.

В справочной метро «Фонтанке» на 7.40 подтвердили, что есть увеличение интервалов в сторону станции «Академическая» и в обратную сторону. Причиной назвали расхожее – «технические причины».

В телеграм-канале петербургской подземки после 8 утра появилось сообщение о том, что в 7:59 вестибюль 1 станции «Девяткино» закрыт по техническим причинам. Вестибюль 2 работает в обычном режиме. Станции Девяткино и Гражданский проспект работают в режиме ограниченного пассажиропотока, добавляют в метро.



