Облака, гололед и температура ниже ноля. Зима пришла в Петербург на сутки

Переменную облачность, но без серьезных осадков обещают 7 ноября Петербургу синоптики. Сутки в городе продержится минусовая температура, завтра же должно потеплеть.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер сегодня будет восточным и слабым.

Температура воздуха ночью -4...-6 гр., днем -1...-3 гр. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.



