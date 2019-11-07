После критики Путина Минобрнауки меняет правила распределения бюджетных мест в вузах

Новые правила, уверены в ведомстве, позволят региональным учебным заведениям увеличить число принимаемых абитуриентов. Однако, зависеть это будет от потребностей региона в выпускниках определенных профессий.

Так, по данным телеканала «Россия 242, новый порядок приема может заработать уже в 2021 году. В министерстве подготовили изменения после критики со стороны Владимира Путина. Президент отметил, что при наборе групп в магистратуры слишком мало бюджетных мест, и потребовал навести порядок.

В министерстве рассказали о ходе работ по совершенствованию способа распределения контрольных цифр приема. Проект должен позволить региональным вузам увеличить показатели приема студентов.

Уточняется, как пишет 7 ноября «Газета.ру», что цель новой модели — увеличить спрос на российских субъектов на рабочую силу, а не «обеспечить потребности образовательных организаций, находящихся на территориях соответствующих регионов».



