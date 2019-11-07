Дерипаска в зоне риска. Кипр лишил девятерых россиян «золотых паспортов»

Правительство Кипра заявило о том, что аннулирует гражданства 26 человек, в том числе девяти россиян. Все лишенные паспортов получали их по программе «Гражданство за инвестиции».

Как пишет издание Znak.com со ссылкой на местное издание CyprusMail 7 ноября, «золотых паспортов» лишились также гражданин Малайзии, два кенийца, пять китайцев, один иранец и восемь камбоджийцев.

Имена лиц, которые лишились кипрского гражданства, правительство стране не озвучивает, но отмечается, что все они получили паспорт Кипра до 2018 года, когда действовала облегченная процедура получения права.

«Было ошибкой не иметь критериев, например, для людей с высоким риском», – уверены в правительстве страны

Тем временем, российские журналисты, в частности газета «Коммерсантъ», вспоминает, что именно в 2018 году среди нескольких сотен человек, которые подали прошение о предоставлении кипрского гражданства в рамках программы, был российский миллиардер Олег Дерипаска. Власти Кипра тогда же предложили гражданство другому российскому миллиардеру — Виктору Вексельбергу. Официально сообщалось, что он отказался от «золотого паспорта».



