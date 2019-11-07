Двигатель отделился от легковушки, улетевшей с Софийской. Водитель, как говорят, «встал и пошёл»

Впечатляющая авария произошла в ночь на 7 ноября на Софийской улице, на круговом перекрёстке с Усть-Ижорским шоссе. Там часто машины вылетают с дороги, иногда опрокидываются. На этот раз легковой автомобиль разделился на части.

«Двигатель лежит отдельно от машины в 15 метрах, сбит столб... машина – груда металлолома», – рассказывали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, уже потеряв управление, водитель задел ещё один автомобиль. На место прибыли экстренные службы, в том числе медики.

«Он был один за рулём, – пишет Василий. – Ехал без ремня безопасности, но пьяным везёт. Когда скорая приехала, они его вытащили, а он встал и пошёл».





По словам участников группы, дорога не была скользкой. «Проезжал, жесть, – рассказывает Вячеслав. – Народу много остановилось, мотор дымился ещё, видать вот-вот, льда не было».