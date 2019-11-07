Чужой среди своих. Двух бывших сотрудников Twitter в США обвинили в шпионаже на Саудовскую Аравию

Минюст США выдвинул обвинения против двух экс-сотрудников сервиса микроблогов. Одного гражданина США, второго – Саудовской Аравии обвинили в шпионаже в пользу последней.

Об этом 7 ноября сообщают «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal. По данным издания, американца Ахмада Абуаммо арестовали за то, что следил за пользователями трех аккаунтов по поручению королевства. Другой — Али Альзабара —обвинен в доступе к личной информации более чем 6 000 учетных записей Twitter в 2015 г.

Один из взломанных аккаунтов, предположительно, принадлежал известному критику Саудовской Аравии Омару Абдулазизу. Этот человек был другом , убитого обозревателя Washington Post Джамаля Хашкоджи. Издание указывает, что это первый случай, когда федеральные прокуроры открыто обвинили Эр-Рияд в шпионаже в США.



