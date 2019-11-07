Даже мигранты не помогли. Счетная палата предупреждает о сокращении населения России

За месяц численность россиян сократилась больше, чем на 50 тысяч человек. Даже миграционный прирост не смог компенсировать потери.

О том, что Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты. Данные документа приводят 7 ноября «Ведомости».

На 1 сентября численность населения РФ составила 146,7 млн человек, что меньше на 52 500 человек, чем было в январе этого года. Миграционный прирост смог компенсировать естественную убыль населения только на 76 %.

В Счетной палате сообщают, что, не смотря на все меры государственной стимуляции, с января по август в России родилось 994 300 человек, что на 83 800 человек (минус 7,8%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число умерших за тот же период тоже сократилось, но меньше, чем родилось – 1,2 млн человек (меньше на 33 700 человек, или на 2,7%).

Аудиторы отмечают, что естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд и создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого роста числа граждан.



