Зарплата упала в 50 раз, требуется реструктуризация долгов. Невеселый пример Александра Кержакова показал, что бывает с окончившими карьеру игроками

Тренер юношеской сборной России Александр Кержаков оказался в заложниках баснословной зарплаты, которую получал в бытность профессиональным футболистом. В судах Петербурга он пытается объяснить, почему не может жить по когда-то доступным ему средствам.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 7 ноября, Кержаков сегодня в Горсуде будет отстаивать право не выплачивать алименты, которые когда-то соответствовали его заработку, а в настоящее время являются непосильными.

К алиментному долгу 13 млн рублей Кержакова привело смелое соглашение восьмилетней давности. С матерью первого ребенка Марией Кержаковой он условился в 2011 году, что будет выплачивать 300 тысяч рублей в месяц с ежегодной 10-процентной индексацией. В 2010-2017 годах Кержаков играл за «Зенит» и получал до 25 млн рублей в месяц. После завершения карьеры футболист резко потерял в заработках. В 2018-м его доход сократился в 50 раз, несмотря на то, что он получал зарплату тренера от Российского футбольного союза в размере 250 тысяч рублей, бюджетного учреждения «Главрыбвод» в размере 100 тысяч, небольшую прибавку от фонда «Звезды детям» и издательства. Итого — чуть более полумиллиона в месяц.

Пункт алиментного соглашения об индексации довел к 2019 году требуемую выплату до 643 тысяч рублей в месяц, чего Кержаков физически не мог себе позволить. Мария Кержакова обратилась в Приморский райсуд об ограничении бывшему игроку «Зенита» права на выезд, а он — в Выборгский райсуд о снижении выплат.





Выборгский пошел спортсмену навстречу и решил, что удержания одной шестой заработка — около 40 тысяч рублей — достаточно. Приморский ограничил Кержакову заграницу, но Санкт-Петербургский горсуд приостановил эту меру.

Мария Кержакова не согласилась получать одну шестую и обжаловала решение. 7 ноября ее апелляционная жалоба будет рассмотрена. Экс-супруга считает, что имеет право хотя бы на алименты в размере 150 тысяч в месяц, пока материальное благополучие Александра не вернется в норму. В настоящее время он, как следует из банка данных исполнительных производств, должен Марии почти 13 млн рублей. Это накопившийся за несколько лет долг.

Александр Кержаков подтвердил «Фонтанке», что ограничение на выезд в отношении него не действует. Он может выезжать за границу с командой. «Единственное, что меня может сейчас огорчать, – ее плохие выступления», – уточнил бывший футболист. Контракт с РФС на тренерство с ним рассчитан до декабря 2019 года.

Еще одним обременением для Кержакова являются алименты по иску Миланы Тюльпановой. Общему ребенку он должен выплачивать четверть доходов.