Мужчина, которому в 38 лет нечего терять. Что известно о водителе, хладнокровно давившем полицейских в Петербурге

«Фонтанка» выяснила подробности биографии 38-летнего водителя, ставшего причиной стрельбы на юго-западе Петербурга. Решимость, с которой Евгений Сапенко давил полицейский патруль и уезжал от летящих пуль, скрыта в анамнезе.

Михаил Терещенко/ТАСС

38-летний Сапенко вечером 6 ноября управлял отцовским «Фольксвагеном Сирокко». Ехал из центра Петербурга к себе домой в Горелово. На углу проспекта Маршала Жукова и Петергофского шоссе привлек внимание полицейских, с чего началась погоня.

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Информацию о том, что за рулем сидел Евгений Сапенко, «Фонтанке» подтвердил его отец — собственник «Фольксвагена».

«Сегодня днем машину видел последний раз, под окнами дома. Потом сын уехал. Никто, кроме него, управлять не мог», – сообщил мужчина по телефону. Он был раздосадован, что сын попал в переплет, но поверил сразу. Тому есть причины.





Евгений Сапенко привлекался в 2000 годах к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. В 2016-м он устроил ДТП с тремя автомобилями. Кировский районный суд Петербурга признал его виновным по статье 12.24 КоАП и лишил прав на 1 год 3 месяца.

В ноябре 2018 года Сапенко снова задержали полицейские, которые получили вызов на конфликт двух водителей из-за парковки. Медицинское освидетельствование показало наличие наркотического вещества. Мировой судья признал Сапенко виновным по статье 6.9 КоАП за потребление запрещенного, оштрафовал на 4000 рублей и обязал пройти диагностику в медицинской организации. Контроль за исполнением этой обязанности суд возложил на ГУ МВД Петербурга и области.

Парковочный конфликт стал поводом для составления на Сапенко еще одного протокола — по статье 12.8 КоАП за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Но вызванные в суд сотрудники полиции, которые участвовали в задержании Сапенко, признались, что за рулем машины его не видели, а сам мужчина заявил: не водил, а просто повздорил с другим автовладельцем. Суд прекратил дело за отсутствием состава правонарушения.

Тем не менее, после случая прокурор Красносельского района подал в суд иск о прекращении права Сапенко на управление транспортными средствами. Он оперировал данными городской наркологической больницы о постановке петербуржца под диспансерное наблюдение. Медики зафиксировали, что с февраля 2016 года у Сапенко наблюдалось обострение заболевания, а ремиссия от наркотических средств, психоактивных веществ и алкоголя не прослеживалась. Подав иск, прокурор на заседание не явился и не представил в суд документы, которые свидетельствовали бы о медицинских противопоказаниях или ограничениях к управлению транспортными средствами. Суд прокурору отказал, Сапенко остался с правами.

После вечерней погони с полицейскими водителя задержали. По предварительным данным, он находился в опьянении. Каком — покажет освидетельствование. Наезд на сотрудника, скорее всего, квалифицируют как насилие в отношении представителя власти и возбудят уголовное дело по статье 318 УК.