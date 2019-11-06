Давивший полицейских на юго-западе Петербурга задержан неподалеку от отцовского «Сирокко»

Водитель белого «Фольксвагена», ставший причиной стрельбы на юго-западе Петербурга, задержан. Об этом Фонтанке» вечером 6 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД Петербурга и области.

«Он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», – уточнили в ведомстве.

По данным «Фонтанки», 37-летний Евгений Сапенко за рулем отцовского «Фольксвагена Сирокко» ехал из центра в Петербурга к себе домой в Горелово. На углу проспекта Маршала Жукова и Петергофского шоссе полицейские потребовали документы на проверку. Сапенко ослушался. И предложил погоню.

На перекрестке Петергофского и улицы Адмирала Трибуца машину блокировали. Сотрудники патрульно-постовой службы вышли из служебного автомобиля. Сапенко резко вывернул руль и нажал на газ, направив «Фольксваген» в полицейских. Один патрульный попал под колеса. Второй открыл огонь.

«Сирокко» нашли брошенным на улице Пионерстроя. Сапенко успел отбежать метров на двести. Его задержали. Прапорщика ППСП Красносельского УМВД госпитализировали.



