«Мы приносим извинения». В авиакомпании объяснили, что произошло на борту лайнера в аэропорту Амстердама

Авиаперевозчик AirEuropa объяснил сообщения о возможном захвате заложников на борту самолета из Амстердама в Мадрид в голландском аэропорту «Схипхол». Как написали вечером 6 ноября представители авиакомпании в Twitter, речь идет о ложной тревоге.

На борту лайнера якобы по ошибке сработало «предупреждение, запускающее протоколы о похищениях людей в аэропорту». «Все пассажиры в порядке и скоро направятся по месту назначения. Мы приносим глубокие извинения за инцидент», – говорится в сообщении AirEuropa. Напомним, ранее местные СМИ писали, что самолет якобы мог быть захвачен злоумышленником с ножом. Позже в аэропорту сообщили, что все пассажиры и члены экипажа в порядке, однако уточнять обстоятельства инцидента не стали.



