В Бристоле хотят первыми полностью запретить дизели. Уже в 2021 году

Городской совет британского Бристоля проголосовал за полный запрет дизельных автомобилей в центральной части города, независимо от их года выпуска и экологического класса. Запрет может вступить в силу уже в 2021 году, хотя для этого еще требуется одобрение центрального британского правительства.

Согласно новым правилам, всем дизельным автомобилям, находящимся в частном владении, будет запрещен въезд в центральную часть Бристоля с 7 до 15 часов, пишет 6 ноября Motoring Research. Запрет не касается только такси, скорой помощи и автомобилей городских служб, включая полицию.

Помимо этого, для коммерческого транспорта и для такси вводится еще более обширная городская зона, въезд в которую становится для них платным. Для такси и развозных фургонов плата составит 9 фунтов в день, для автобусов и фур – 100 фунтов. Частный дизельный транспорт пока будет иметь бесплатный доступ в эту расширенную зону, за исключением, конечно, самого центра.

Пока что ни один город в Европе не вводил абсолютный запрет на любые дизельные автомобили, причем в такие короткие сроки. Так, например, в Лондоне действует дифференцированный запрет, касающийся только дизельных автомобилей классом ниже «Евро-6». В других европейских столицах, например, в Париже или Брюсселе вообще строгие запреты отнесены на 2030-2040 годы, а пока что действуют гораздо более «мягкие» правила.



