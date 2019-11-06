«Пацан сделал». Oxxxymiron выпустил трек с фигурантом «московского дела» Самариддином Раджабовым

Мирон Фёдоров, известный как рэпер Oxxxymiron, выпустил обещанный совместный трек с фигурантом «московского дела» Самариддином Раджабовым, который с августа содержится в СИЗО. В композицию включены сэмплы голоса обвиняемого в угрозе применения насилия к силовикам.

Трек 6 ноября появился в паблике «17-го независимого баттла hip-hop.ru». Сам Oxxxymiron рассказал в инстаграме историю создания «Ветра перемен». Якобы в суде к нему подошел бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло и попросил рэпера спросить у Раджабова, с кем бы тот хотел записать трек.

«Его ответ СМИ зафиксировали как "Оксимирон пообещал сделать трек с Раджабовым". Ну что, пацан сделал: с помощью тюремных писем Самара, строк, зачитанных им в суде, и диктофонных записей, сделанных адвокатами, мы наладили подобие рэп-коммуникации. Это была разновидность игры в буриме — попытка продолжить строчки другого, не имея прямого контакта», — написал рэпер и призвал своих читателей писать фигурантам «московского дела» письма в СИЗО.

Кстати, обложку для трека Мирон Фёдоров нарисовал сам.





Раджабова первоначально обвиняли по части 2 статьи 212 УК («Массовые беспорядки) и части 1 статьи 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»). Сейчас ему вменяют только угрозу насилия. По версии следствия, он кинул пластиковую бутылку в росгвардейца на несанкционированном митинге 27 июля. Сторона защиты настаивает, что действия их клиента необходимо квалифицировать как мелкое хулиганство.

Самый молодой фигурант дела пишет рэп под псевдонимом MarDD. Композиции он выкладывает в своем паблике во «ВКонтакте». Раджабов, судя по его социальным сетям, – активный участник акций протеста.

Мирон Федоров, выступающий под псевдонимом Oxxxymiron, регулярно посещает судебные процессы над фигурантами «московского дела». Он принял участие в акции протеста 10 августа. Чуть позже он организовал трансляцию чтений под названием «Сядь за текст».