«Пацан сделал». Oxxxymiron выпустил трек с фигурантом «московского дела» Самариддином Раджабовым
Мирон Фёдоров, известный как рэпер Oxxxymiron, выпустил обещанный совместный трек с фигурантом «московского дела» Самариддином Раджабовым, который с августа содержится в СИЗО. В композицию включены сэмплы голоса обвиняемого в угрозе применения насилия к силовикам.
Трек 6 ноября появился в паблике «17-го независимого баттла hip-hop.ru». Сам Oxxxymiron рассказал в инстаграме историю создания «Ветра перемен». Якобы в суде к нему подошел бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло и попросил рэпера спросить у Раджабова, с кем бы тот хотел записать трек.
«Его ответ СМИ зафиксировали как "Оксимирон пообещал сделать трек с Раджабовым". Ну что, пацан сделал: с помощью тюремных писем Самара, строк, зачитанных им в суде, и диктофонных записей, сделанных адвокатами, мы наладили подобие рэп-коммуникации. Это была разновидность игры в буриме — попытка продолжить строчки другого, не имея прямого контакта», — написал рэпер и призвал своих читателей писать фигурантам «московского дела» письма в СИЗО.
Кстати, обложку для трека Мирон Фёдоров нарисовал сам.
Oxxxymiron feat. Самариддин Раджабов – Ветер Перемен (2 раунд 17ib) Ссылка на полный трек в профиле Обложку опять рисовал я Анимировал Гриша Бровченко Prod. by Porchy Mixed & Mastered by Max Kravtsov Scratches by DJ Worm & DJ Spot Как записать трек с человеком, находящимся в СИЗО по главному делу в стране? Пришли мы, значит, с @rohoteam в суд поддержать невиновных ребят, в т.ч. Самариддина — 21-летнего рэпера, которого обвиняют в том, что звук брошенной им пластиковой бутылки напугал 3х полицейских, и которому за это грозит до 5 лет. В суде я познакомился с другим экс-политзеком по 212 — Лешей Миняйло, который попросил меня подойти к клетке Самариддина и спросить, с кем бы тот хотел записать трек (вот же провокатор! но я не злюсь). Его ответ СМИ зафиксировали как «Оксимирон пообещал сделать трек с Раджабовым». Ну что, пацан сделал: с помощью тюремных писем Самара, строк, зачитанных им в суде, и диктофонных записей, сделанных адвокатами, мы наладили подобие рэп-коммуникации. Это была разновидность игры в "Буриме" — попытка продолжить строчки другого, не имея прямого контакта. Сильно помогли рассказы Миняйло: без них говорить от лица Самара я бы не решился. Теперь о том, при чем тут вы! Понятно, что я замутил это, чтоб голос чувака, которому ни за что ломают жизнь, услышала куча людей. Это «Буриме» получилось из-за системы писем ФСИН, с помощью которой можно за пару минут послать письмо любому заключенному в России. Многие из них, как фигуранты «московского» и подобных дел, ожидают или отбывают срок чисто за взгляды. Я уверен, что за это сажать нельзя. Если вы считаете так же, то я передаю вам эстафету, которую получил от Самара. Любое внимание с воли полезно для заключенного: права тех, к кому регулярно приходят письма и передачи, реже нарушаются, они реже становятся жертвами произвола. Короче! Напишите кому-нибудь из ребят письмо. Не откладывайте, не бойтесь и не стесняйтесь — представьте, сколько радости и пользы вы принесете этим невиновному человеку, которому прямо сейчас очень одиноко. Для письма больше не нужны бумага, ручка и визиты на Почту России, достаточно прочитать эту инструкцию: delo212.ru/pisma Всем рэпа и любви
Раджабова первоначально обвиняли по части 2 статьи 212 УК («Массовые беспорядки) и части 1 статьи 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»). Сейчас ему вменяют только угрозу насилия. По версии следствия, он кинул пластиковую бутылку в росгвардейца на несанкционированном митинге 27 июля. Сторона защиты настаивает, что действия их клиента необходимо квалифицировать как мелкое хулиганство.
Самый молодой фигурант дела пишет рэп под псевдонимом MarDD. Композиции он выкладывает в своем паблике во «ВКонтакте». Раджабов, судя по его социальным сетям, – активный участник акций протеста.
Мирон Федоров, выступающий под псевдонимом Oxxxymiron, регулярно посещает судебные процессы над фигурантами «московского дела». Он принял участие в акции протеста 10 августа. Чуть позже он организовал трансляцию чтений под названием «Сядь за текст».
Справка:
Серия митингов, в том числе несогласованных, прошла в Москве летом 2019 года. Самой массовой по задержаниям стала акция 27 июля. После нее было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках и несколько дел по 318-й статье, о насилии в отношении полиции. Все вместе эти эпизоды в прессе называют «московским делом». Самым громким приговором стал реальный срок актеру Павлу Устинову, его задержали 3 августа возле метро, когда он смотрел в телефон. Под давлением общественности приговор был смягчен и заменен на условный срок. Всего в деле 19 фигурантов, в том числе за твит Владислав Синица получил пять лет колонии, к 4 годам приговорен Константин Котов – ему вменили неоднократное нарушение правил проведения митингов, это второй случай в России (первым был Ильдар Дадин, он просидел в колонии больше года и был оправдан по требованию Конституционного суда).