Пассажиры и экипаж самолета в голландском аэропорту в безопасности. Полиция не раскрывает подробности происшествия

На борту самолета в амстердамском аэропорту «Схипхол» произошел некий инцидент, потребовавший вмешательства полиции. Как сообщили представители аэропорта вечером 6 ноября, пассажиры и экипаж самолета уже находятся в безопасности.

При этом расследование инцидента продолжается. Ранее в местных СМИ писали, что самолет AirEuropa из Амстердама в Мадрид был якобы захвачен неизвестным с ножом. Один из терминалов был полностью закрыт почти на час. Основную часть аэропорта инцидент никак не затронул.



