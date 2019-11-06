Tesla и Walmart помирились и решили не доводить дело до суда

Сеть супермаркетов Walmart отказалась от иска против Tesla, поданного в августе из-за многочисленных случаев возгорания солнечных панелей и батарейных систем, установленных компанией Илона Маска в более чем 200 супермаркетах и складах. Теперь обе компании достигли досудебного соглашения, детали которого не раскрываются.

В иске Walmart говорилось о том, что монтаж солнечных батарей и систем был произведен неквалифицировано, а Tesla проявила «повсеместную халатность» и не следила должным образом за подрядчиками, непосредственно производившими установку, пишет Business Insider. При этом известно, что Tesla еще в конце 2018 года запустила так называемый «проект Титан», сутью которого была инспекция всех установленных еще Solar City и самой Tesla солнечных панелей и батарейных систем и бесплатная замена всех дефектных компонентов.

И вот теперь представитель Walmart заявил Business Insider, что компании «достигли соглашения вне суда» и иск будет отозван. По закону прекращение иска должно быть еще одобрено самим судом, что скорее всего не вызовет затруднений.

Условия соглашения сторон обнародованы не были, но по мнению экспертов, речь, вероятнее всего, идет о том, что Tesla проведет тотальную ревизию всех установленных систем и заменит все дефектные элементы за свой счет. Со своей стороны, Walmart достаточно туманно намекнул, что ожидает «восстановления безопасной работы своих систем возобновляемой энергии».

Помимо Walmart, претензии к солнечным батареям Tesla высказывала и Amazon. Правда, у компании Джеффа Безоса не было случаев пожаров, но сбои в работе тоже отмечались. Несмотря на это, Amazon не подавал судебный иск, а просто занялся поисками другого партнера, который может наладить системы солнечных батарей лучше Tesla.



