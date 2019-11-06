В компании-судовладельце объяснили, что случилось с «Принцессой Анастасией». На мель паром не садился

Капитан «Принцессы Анастасии» развернул судно из-за перезапустившихся генераторов. Об этом «Фонтанке» рассказали 6 ноября в компании Moby Spl, которой принадлежит судно.

«Примерно через полчаса после выхода из Стокгольма на борту «Принцессы Анастасии» произошёл перезапуск генераторов, в связи с чем капитан принял решение в целях безопасности пассажиров вернуться в порт Стокгольма, чтобы произвести полную проверку оборудования и получить разрешение на продолжение движения судна. Сейчас паром идет на собственном ходу. Все услуги оказываются, пассажиры ужинают, идёт шоу-программа», – рассказала представитель компании.

Шведские СМИ пишут, что на помощь парому пришёл буксир. В Moby Spl отметили, что такое сопровождение обязательно при сильном ветре. В порт Стокгольма «Принцесса Анастасия» идёт на собственном ходу.

Напомним, вечером 6 ноября издание «Стокгольм. Сейчас» написало, что паром наскочил на мель под шведским островом Лидингё.



