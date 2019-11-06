Ford показал уникальный «Мустанг» с электромотором и ручной коробкой передач

Американский автопроизводитель Ford и немецкая компания Webasto обнародовали совместный проект – электрический Ford Mustang Lithium. Изюминка нового «Мустанга» – это наличие ручной шестиступенчатой коробки передач, при том что электромобили, как известно, в коробках передач вообще не нуждаются.

С помощью Mustang Lithium компания Ford явно хочет заявить о серьезности своих планов по выпуску электрического транспорта, пишет 6 ноября Tech Crunch. Автомобиль, конечно, ни в какой мере не предназначен для серийного производства, хотя многие, уверены в Tech Crunch, с удовольствием имели бы его в своем гараже. Представляя автомобиль в рамках выставки SEMA в Лас-Вегасе, Ford заявил, что это больше, чем просто прототип – это платформа для обкатки совместных с Webasto технологических решений в области батарей и систем их охлаждения.

Решения, реализованные в Mustang Lithium, показывают направление, в котором намерен двигаться дальше Ford. Так, например, выбор 800-вольтовой батареи (аналогичной Porsche Taycan) против обычной для электромобилей 400-вольтовой демонстрирует намерение американцев развивать системы ультрабыстрой зарядки. Электромобиль Porsche способен заряжаться от 350-киловаттной «розетки» за считаные минуты, и, судя по всему, Ford намерен двигаться по тому же пути.

Изюминкой автомобиля, вызвавшей обильное слюноотделение у поклонников американских muscle cars, стало наличие у Mustang Lithium электродвигателя мощностью в 900 лошадиных сил и ручной шестиступенчатой коробки передач. Такое «убойное» сочетание обещает совершенно невообразимую динамику и неизвестную максимальную скорость.





Другие подробности, как и пробег на одной зарядке и подобные «мелочи», обнародованы пока что не были. Известно только, что кузов машины облегчен за счет использования карбоновых деталей, подвеска «опущена» на 2,5 сантиметра, а в знакомом поклонникам «Мустангов» салоне автомобиля появился 10-дюймовый тачскрин.

Надо сказать, что «обычная» коробка передач в концепт-карах пока что не встречалась, но для популярных ныне «переделок» бензиновых автомобилей в электрические это явление вполне распространенное. Такие «хирургические операции» проводят уже десятки компаний, причем обычно конверсия заключается в замене только двигателя и монтаж батарей на месте бензобака и в багажнике. Как правило, при этом оригинальная трансмиссия, в том числе и коробка передач, остаются на своих местах.

Вполне возможно, что в данном случае Ford тоже на стал тратить лишние усилия на переделку «тележки», а просто заменил «мустанговский» 3,7-литровый двигатель на электромотор. Вроде экономия, а какой восторг у поклонников!