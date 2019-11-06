СМИ: В аэропорту Амстердама объявлена чрезвычайная ситуация. Речь идет о захвате заложников

В голландском аэропорту «Схипхол» объявлена чрезвычайная ситуация. Об этом вечером 6 ноября сообщили в местной военной полиции.

По предварительной информации, речь идет о «подозрительной ситуации на борту одного из самолетов». Местные СМИ пишут, что рейс AirEuropa из Амстердама в Мадрид может быть захвачен, на борту якобы находятся заложники. На место прибыли машины пожарных и скорой помощи.





Чрезвычайная ситуация работу аэропорта не парализовала: как сообщает корреспондент «Фонтанки», в зоне прилета все спокойно и штатно.