Стрельба на юго-западе Петербурга. Скорая помощь приехала за полицейским

В Петербурге сотрудники полиции стали участниками стрельбы. При проверке документов водитель подозрительного автомобиля оказал сопротивление, один сотрудник получил ранения.

Как стало известно «Фонтанке», около половины десятого вечера 6 ноября наряд патрульно-постовой службы Красносельского УМВД обратил внимание на белый «Фольксваген», двигавшийся по проспекту Народного Ополчения. Водитель отреагировал на просьбу остановиться.

Полицейские попросили документ, удостоверяющий личность сидевшего за рулем мужчины. Один сотрудник встал у водительской двери, другой — перед автомобилем.

Выдержка рулевому «Фольксвагена» при проверке документов изменила, он резко стартовал и сбил полицейского. Напарник применил табельное оружие, выстрелив несколько раз.

«Фольксваген» с места конфликта исчез. Бригада скорой помощи забрала патрульного, у него серьезные травмы.



