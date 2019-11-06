«Судно лежит носом к берегу». Паром «Принцесса Анастасия» сел на мель под Стокгольмом

кадр из видео//instagram.com/sthlmnews/

Круизный паром «Принцесса Анастасия» наскочил на мель под шведским островом Лидингё. Как сообщает 6 ноября издание «Стокгольм. Сейчас» со ссылкой на шведскую морскую администрацию, информация о пострадавших не поступала.

К месту происшествия направились спасатели и береговая охрана. По предварительной информации, сообщение об аварии поступило в 18:12 по местному времени. На пароме якобы отсутствует электричество.





«В настоящее время судно лежит носом к берегу и кормой к фарватеру. Несколько спасательных лодок находятся вокруг парома», – пишет «Стокгольм. Сейчас». На момент происшествия на борту находились 1065 человек, корабль шел на маленькой скорости. Он успел отойти от пристани всего на четыре километра. Капитан парома якобы уже связался с буксиром, чтобы снять судно с мели.