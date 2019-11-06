Задержанного по делу об убийстве главы ингушского Центра «Э» отпустили после допроса

Мужчину, которого задержали 6 ноября по делу об убийстве начальника Центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, отпустили после допроса.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник, Алихан Оксанов проходит по делу в качестве свидетеля, а не подозреваемого. При этом у него всё равно могут возникнуть проблемы, но по административной линии — у мужчины нет регистрации в Москве.

По делу уже проходит полтора десятка человек, пишет издание. Все они находились рядом с местом убийства, произошедшего 2 ноября. Правоохранители вышли на них с помощью биллинга и теперь допрашивают как свидетелей. Некоторым из них предлагают пройти через полиграф. Предполагается, что результаты исследований могут вывести на причастных к преступлению.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что в Москве задержали мужчину по делу об убийстве Эльджаркиева. Силовика и его брата расстреляли 2 ноября во дворе дома на улице Академика Анохина в Москве. Работа киллера попала на видео. Убийца выпустил в полицейского и его родственника не меньше десяти пуль. Оперативники нашли автомобиль с теми же номерами, которые были на машине преступника, но отношения к делу он не имеет.



