«Мне уже 45 лет, что мне еще делать в этом мире». Кадыров готов пойти на всё, чтобы наказать за оскорбление чести в Интернете

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал наказывать пользователей Интернета, которые могли «оскорбить чью-то честь». Как пишет 6 ноября «Русская служба BBC», такое заявление Кадыров сделал перед региональным правительством на встрече, посвященной малому и среднему бизнесу.

«Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится», – сказал глава Чечни. И добавил: «Теперь будут все говорить «Рамзан сказал убивать», ещё что-то. [...] Что такое закон? Закон, конституция, демократия — это есть благополучие населения. Все остальные — аферисты предатели, сплетники и шизофреники — они разных мастей все, мы должны их остановить».

Кадыров признался, что не готов «оставить человека», который задел чью-то честь, даже если «законы всех стран будут нарушены».

«Клянусь священным Кораном, не оставим! Я приму любое наказание в этом мире. Ну, посадят в тюрьму. Ну, убьют. Ну, умрешь. Мне уже 45 лет, что мне еще делать в этом мире», – подытожил Рамзан Кадыров.



