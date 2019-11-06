Утечка химикатов в Великобритании привела к отравлению 57 человек

В анлийском графстве Кент возле города Мейдстон произошла утечка химикатов. Как сообщает 6 ноября KentOnline, пострадали как минимум 57 человек.

По предварительной информации, все они испытывают трудности с дыханием. В местных СМИ уточняют, что большинству пострадавших оказывают помощь на месте — якобы никто тяжело не пострадал. При этом очевидцы сообщают о машинах скорой помощи, которые направляются к больнице Мейдстона.



