Навальный тут ни при чем. Экс-помощнице Милонова не удалось признать «Умное голосование» незаконным и эффективным средством манипуляции

Смольнинский районный суд Петербурга 6 ноября отказался отменить итоги голосования в муниципалитете «Смольнинское», как того требовала Анастасия Колб – дочь главы местной администрации и бывшая помощница депутата Виталия Милонова, проигравшая выборы.

Иск, в котором говорилось, что жители муниципалитета сделали свой выбор под психологическим давлением со стороны Алексея Навального и его сервиса «Умное голосование», суд оставил без удовлетворения, передает корреспондент «Фонтанки».

Сервис «Умное голосование», который присылал избирателям по запросу списки рекомендованных Навальным кандидатов, работал в том числе в день тишины, указывала Анастасия Колб: по ее мнению, это является незаконной агитацией. Она также указывала, что создать такой сервис стоит дорого, и сомневалась, что эта агитация могла быть оплачена из избирательных фондов кандидатов. На решающее заседание истец не явилась и попросила суд рассмотреть дело в ее отсутствие.

Ответчик, избирательная компания в лице представителя ИКМО Вячеслава Хорунжего, поддержал требования истца в части незаконности агитации «Умного голосования», которое якобы повлияло на итоги выборов и не позволяет достоверно установить результаты волеизьявления граждан.

Тем не менее, судья Татьяна Чистякова отказала в удовлетворении иска, пояснив, что решение можно обжаловать в вышестоящей инстанции.



