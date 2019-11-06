НАТО отказалось принимать Грузию в альянс без Абхазии и Южной Осетии. Мешает пятая статья устава

НАТО не будет рассматривать вступление Грузии в альянс без территорий Абхазии и Южной Осетии. Такое заявление 6 ноября сделала глава Союзнического офиса НАТО в Грузии Розария Пуглиси.

«Мы не рассматриваем варианты, которые остановили бы пятую статью в отношении Абхазии и Южной Осетии», — цитирует представителя Североатлантического альянса «Лента.ру» со ссылкой на «Грузия Online».

Согласно официальной позиции НАТО, эти территории являются частью Грузии, а потому речь об участии в альянсе может идти только с учетом них.

Пятая статья устава НАТО о коллективной безопасности содержит норму, по которой нападение на одну страну блока будет приравниваться к нападению на всех членов.





10 сентября бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии. В случае вхождения Грузии в блок без спорных территорий, пятая статья будет распространяться только на остальную ее территорию.

Грузия стремится к членству в Евросоюзе и Североантлантическом альянсе с 1990-х годов. На саммите НАТО в Бухаресте 2008 года в коммюнике было зафиксировано, что рано или поздно Тбилиси и Киев присоединятся к военному блоку.