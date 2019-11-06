Медведев отправил в отставку заместителя руководителя Росавиации

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александра Ведерникова. Распоряжение опубликовано на сайте правительства 6 ноября.

«Освободить Ведерникова Александра Викторовича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по его просьбе», – говорится в документе.

Как следует из информации на сайте Росавиации, Ведерников входил в состав коллегии ведомства. В агентстве Ведерников курировал вопросы по организации воздушного движения, поиску и спасению. Всего у руководителя Росавиации Александра Нерадько шесть заместителей.



