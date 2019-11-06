На «смертельном» переходе в Приморском районе мужчина остался без ноги после столкновения с электричкой

Пешеход остался покалеченным после перехода железнодорожных путей в створе Туристской улицы в Петербурге вечером 6 ноября.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального управления на транспорте МВД по СЗФО, мужчина попал под колёса электрички в 19.15. На данный момент личность его не установлена, он получил различные травмы, остался без части ноги, но выжил.

«Фонтанка» не единожды писала о переходе, который местные жители прозвали «смертельным». За 2017 год там погибли семь человек, Смольный и РЖД задумались о том, как сделать его безопасным, тем временем горожане самостоятельно вывешивали вблизи предупреждения об опасности. На данный момент вопрос о строительстве подземного перехода одобрили в КРТИ, но дальше этого дело пока не сдвинулось.



