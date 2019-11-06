«Фонтанка» назвала самые влиятельные финские компании на российском рынке

Интернет-газета «Фонтанка» представила результаты ежегодного исследования «Самые влиятельные финские компании в России-2019». Презентация проекта состоялась 6 ноября в Доме Финляндии с участием представителей администрации Петербурга, консульства Финляндии и первых лиц финского бизнеса.

Исследование представляет собой рейтинг 30 крупнейших по выручке компаний из Суоми, работающих на российском рынке. Эти игроки также являются главными инвесторами и представляют основные отрасли, которые развивает в России финский бизнес.

В 2018 году выручка ТОП-30 финских компаний в России достигла 288,6 млрд рублей, что на 4,5% больше, чем годом ранее. Несмотря на уход ряда крупных игроков, рост не прекратился, хотя его темпы замедлились. Для сравнения, в 2017-м тридцатка крупнейших игроков увеличила продажи на 7%.

Суммарные инвестиции ТОП-30 с момента выхода на рынка составили 9,5 млрд евро. Только в 2018 году финские компании вложили 205,6 млн евро. Но в 2019 году размер инвестиций, по предварительным данным, может сократиться на треть.





Лидером финского бизнеса в России в общем рейтинге влиятельности стала энергетическая компания Fortum. Также она получила награду в номинациях «Лидер финского бизнеса в России» (производители)» и «Лидер по инвестициям».

Среди ретейлеров «Лидером финского бизнеса» стала компания Neste, для которой 2019 год станет последним годом работы в России. Среди девелоперов и владельцев недвижимости первое место заняла YIT, среди дистрибьюторов и логистов – Itella (Posti). В новой номинации «сфера услуг» победила компания Lindstrom .

Самой динамичной финской компанией в России оказалась компания Metso, поставщик оборудования для горнодобывающего и строительного секторов промышленности.

Генеральный партнёр проекта – компания «ЮИТ Санкт-Петербург».

Официальные партнёры: Fazer, Atria Russia Партнёры-участники проекта: UPM, Baker McKenzie, Castren and Snellman.