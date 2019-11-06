В Москве задержали мужчину, которого проверяют на причастность к убийству главы ингушского Центра «Э»

Мужчину, которого подозревают в причастности к убийству главы ингушского Центра по противодействию экстремизму Ибрагима Эльджаркиева, задержали в Москве сотрудники силовых структур. Об этом ТАСС 6 ноября сообщил источник в правоохранительных органах.

«Задержанный может быть причастен к убийству Эльджаркиева и его брата, сейчас ведется проверка», – сказал источник. Он добавил, что ранее для проверки на причастность к преступлению были задержаны несколько человек, но подозрения не подтвердились.

Собеседник агентства добавил, что еще один подозреваемый объявлен в розыск. Он мог выехать из Москвы и скрыться на территории Ингушетии.

Убийство Эльджаркиева и его брата произошло вечером 2 ноября во дворе дома на улице Академика Анохина в Москве. Работа киллера попала на видео.





Убийца выстрелил в полицейского и его родственника не меньше десяти раз. Оперативники нашли автомобиль с теми же номерами, которые были на машине преступника, но отношения к делу он не имеет.

Приоритетная версия убийства связана со служебной деятельностью Эльджаркиева. На причастность к преступлению проверяют девять человек.