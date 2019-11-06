В Верховном суде не устоял приговор за убийство куратора Новых Крестов. Оправданный полковник УФСИН ждёт нового рассмотрения за решёткой

Приговор бывшему замначальника управления Федеральной службы исполнения наказаний Петербурга и области не устоял в Верховном суде. Прокуратуре дали новый шанс убедить присяжных в том, что полковник Сергей Мойсеенко причастен к убийству подчинённого.

Как сообщила «Фонтанке» адвокат Натэлла Пономарёва, защищающая интересы вдовы погибшего, 6 ноября Верховный суд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры и отменил оправдательный приговор Сергею Мойсеенко и Игорю Захарову.

В документе, по словам Пономарёвой, в частности, указывалось, что сторона обвинения была ограничена в представлении доказательств, обвиняемые и их защита допускали нарушения закона. Что именно учёл суд, станет понятно, когда будет готова мотивировочная часть решения.

Полковника внутренней службы Мойсеенко обвиняли в подстрекательстве к убийству сотрудника УФСИН Николая Чернова, который курировал затянувшуюся стройку следственного изолятора «Кресты-2» и был расстрелян в марте 2017 года на дороге во Всеволожском районе Ленобласти.





Выпустивший в него семь пуль Сабир Садыков получил девять лет строгого режима и указал на Мойсеенко и Захарова. От Мойсеенко якобы поступило предложение расправиться с неудобным офицером, а коммерсант Игорь Захаров передал пистолет.

В июле Ленинградский областной суд на основании вердикта присяжных оправдал обоих фигурантов. Захаров получил свободу, а Мойсеенко на воле не задержался. На следующий день после оправдания его снова арестовали, вменив получение взятки на стройке Новых Крестов. Как уточнил его адвокат Ян Стецкевич, расследование уже закончено, дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Дело о подстрекательстве к убийству рассмотрит Ленинградский областной суд. Коллегию присяжных на процесс отберут заново.