Фанат, расчехливший ракетницу на матче «Зенита» и «ЦСКА», 3 года будет смотреть футбол по телевизору

Петроградский районный суд привлёк к ответственности очередного фаната «Зенита», нарушившего правила безопасности на матче с ЦСКА. Об этом 6 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Болельщик Олег Клочан получил 15 тысяч штрафа и трёхлетний запрет на посещение матчей за выстрел из ракетницы в крышу стадиона «Газпром Арена». Суд посчитал, что своими действиями мужчина создал угрозу жизни и здоровью не только себе, но и другим посетителям матча.

Ранее Петроградский суд назначил наказание двум болельщикам. За поджог файера и фанатской «розы» они получили арест и лишение права посещения матчей на 2,2 и 1,5 года.



