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Спорт
06.11.2019 19:27
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ВАДА получило от России ответы на все вопросы. Но теперь требуются дополнительные разъяснения

Министр Российской Федерации заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) получило ответы на все 31 вопрос по поводу изменений в полученной базе данных московской лаборатории.

«Были дополнительные восемь вопросов и плюс несколько уточняющих. На все вопросы ВАДА были получены ответы», – цитирует Колобкова «Р-Спорт».

Он также подчеркнул, что в ближайшее время состоится новая встреча представителей России и ВАДА.

Глава комитета по соответствию (CRC) ВАДА Джонатан Тейлор подтвердил заявление Колобкова.


– Теперь мы ждем мнения экспертов, которые действительно очень хорошо разбираются в этих деталях, – подчеркнул Тейлор. – Они отчитаются перед нами после того, как встретятся с российскими экспертами на следующей неделе. Наши эксперты решат, удовлетворены ли они ответами российской стороны, и сообщат об этом в комитет по соответствию. Действительно, все ответы получены, но возникли дополнительные вопросы, требующие разъяснения.

По словам Тейлора, дата заседания Комитета по соответствию, на котором может решиться судьба российского спорта, еще не определена. Скорее всего, это произойдет не раньше следующей недели.

– Мы должны еще раз выслушать мнение наших экспертов, которые сообщат нам свои выводы по поводу расследования в отношении России, – заявил Глава комитета по соответствию. – Раньше мы не сможем вынести свою рекомендацию, потому что появились некоторые дополнительные вопросы. Так что рекомендация комитета появится не раньше 18 ноября. Затем состоится внеочередное заседание исполкома — примерно в начале декабря, наверное, где-то в Европе. И Россия будет немедленно уведомлена об этом решении.

Справка:

Напомним, РУСАДА лишили прав в 2015 году по итогам доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В 2017-м агентство отказались восстанавливать в правах, поскольку были выполнены не все условия ВАДА – в частности, в России отказались признавать, что чиновники Минспорта участвовали в допинг-схеме, также экспертов не допустили к данным и анализам московской лаборатории. Однако в сентябре министр спорта РФ Павел Колобков направил в адрес ВАДА письмо с решением принять эти условия. В ответ на это в сентябре 2018 года российское агентство получило условное восстановление в правах при условии выполнения ряда требований, одно из которых – передача всех допинговых баз отечественных спортсменов. После небольшой задержки, которая вызвала новую волну критики и требований повторно дисквалифицировать РУСАДА, базы были все-таки переданы.

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