Акции Uber упали до исторического минимума после отчета о чистом убытке в миллиард долларов

Компания Uber Technologies Inc, известная сервисами такси и доставки еды, после открытия торгов в Нью-Йорке обновила исторический минимум по цене акций. Накануне компания отчиталась о рекордном чистом убытке в 1,16 млрд долларов.

Как пишет Bloomberg 6 ноября, акции упали на 8,7%, до $25,58. После окончания срока действия ограничений на продажу бумаг компании после IPO банк Goldman Sachs продал около 2 млн акций от лица неизвестного держателя.

Напомним, что в прошлом году Uber практически лишился права работать в британской столице. А в сентябре власти Лондона второй раз за несколько месяцев отказали Uber в выдаче постоянной лицензии на работу. Ассоциация лицензированных таксистов заявляет, что продолжение работы американской компании «представляет опасность для пассажиров». С аналогичными претензиями компания в последнее время сталкивается по всему миру.



