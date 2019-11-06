Под Гатчиной водитель автомобиля врезался в железнодорожный противовес. Но умер не из-за аварии

Водитель автомобиля скончался на руках у медиков после аварии в Гатчинском районе Ленобласти. Мужчине стало плохо за рулем.

Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Гатчинскому району, около 13:30 на железнодорожном переезде в поселке Пригородный 66-летний мужчина на автомобиле Dacia Logan столкнулся со встречной KIA под управлением 37-летнего мужчины, после чего врезался в железнодорожный противовес.

В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти уточняют, что водитель «Дачии» почувствовал себя плохо за рулем, после чего и произошло ДТП. Мужчину доставили в гатчинскую больницу, где он скончался, предположительно от инфаркта.



