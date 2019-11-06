«Газпром Арена» снова примет хоккейные матчи

Стадион футбольного клуба «Зенит» «Газпром Арена» в декабре вновь на несколько дней переделают в ледовый дворец. Как сообщает ТАСС со ссылкой на члена совета директоров СКА и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), генерального директора «Зенита» Александра Медведева, стадион примет два хоккейных матча с участием сборной России и СКА.

– Думаю, будет два матча, – сказал Медведев. – Там была возможность провести встречу с «Северсталью», но все-таки собрать 60 тысяч человек на матч СКА – «Северсталь», при всем уважении к нашему будущему сопернику, было бы тяжеловато. Тем более когда рядом будет матч сборной. Поэтому решили остановиться на двух матчах.

Кубок Первого канала по хоккею пройдет с 12 по 15 декабря на МСК «ЦСКА-Арена», россияне сыграют 12 декабря со шведами, 14 декабря с чехами и 15 декабря с финнами. После этого в календаре матчей СКА значатся три домашних матча регулярного чемпионата КХЛ – против «Северстали», ЦСКА и магнитогорского «Металлурга». Встречи состоятся 17, 19 и 22 декабря. Судя по всему, речь идет о проведении игр Россия – Финляндия и СКА – ЦСКА.

В конце 2018 года на футбольном стадионе прошли две хоккейные игры. 16 декабря сборная России в матче Кубка Первого канала обыграла команду Финляндии со счетом 5:0, а 22 декабря СКА в игре регулярного чемпионата КХЛ потерпел поражение от ЦСКА (1:4). Эти встречи посетили 71 381 и 67 770 зрителей соответственно.



