Смольному придется побороться за регионального мусорного оператора. Суд по северной части города отправили на второй круг

Дело об отмене конкурса на выбор регионального мусорного оператора для северной части Петербурга снова отправили в арбитраж. Ранее МПБО-2 уже не устоял в спорах за южную половину.

Постановление кассационной инстанции по иску «Автопарк № 6 Спецтранс» к комитету по благоустройству опубликовано 6 ноября. Оно предписывает отменить предыдущие решения и снова направить дело в арбитраж.

Компания «Автопарк № 6 Спецтранс» пытается оспорить итоги конкурса, на котором комблаг выбрал единого оператора по обращению с отходами для северной части Петербурга. Истец утверждает, что не успел подготовить заявку из-за того, что поздно узнал о конкурсе и в связи с тем, что тот был объявлен перед новогодними каникулами. Кроме того, компания указывает на ошибки в документации. В марте арбитраж отказал в удовлетворении требований, летом апелляция подтвердила это решение. Однако теперь кассация отменила и то, и другое.

В конце декабря 2017 года комитет по благоустройству объявил конкурс на право выполнять функции единого регионального оператора по обращению с коммунальными отходами в течение 10 лет. Город разделили на северную и южную части, таким образом, разыгрывались два лота общей стоимостью более 80 млрд рублей. На южный лот претендовала «дочка» «Автопарка № 1 "Спецтранс"» Анатолия Язева «Новый свет-ЭКО», который снизил цену с 42,1 млрд до 16,5. Оба контракта получил МПБО-2.





«Новый свет-ЭКО» успешно оспорил решение по южной части в суде, кассация отменила итоги конкурса по данному лоту. На фоне этих трудностей в Госдуме приняли закон, который позволяет в том числе Санкт-Петербургу взять отсрочку для перехода на новую систему в три года. На данный момент в городе введен годичный мораторий, в течение которого на рынке действуют прежние отношения. Однако, по данным «Фонтанки», его продлят еще на год.

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