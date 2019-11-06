«Директор редко появляется, все куда-то растворились». Старейшее проектное бюро Петербурга проверяет прокуратура

Институт «Ленпроектреставрация», на чей ремонт Петропавловской крепости через 10 лет обратил вдруг внимание Илья Варламов, приостановил работу и распустил штат по домам.

Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"/Архив

О финансовых затруднениях ОАО «Санкт-Петербургский проектный институт реставрации памятников истории и культуры «Ленпроектреставрация» «Фонтанке» сообщили трое сотрудников организации. Ведущий архитектор Елена Бошнякович рассказала, что около 30 человек ожидают деньги с января 2019 года. Сама она не получает зарплату с апреля. С учетом минимальной ставки в 17,5 тысяч рублей общий долг перед работниками может превышать пять миллионов. Основание для судебного разбирательства ищут по личному поручению прокурора Литвиненко.

«Руководство все время говорит, что нет реставрационной работы в городе для института. В прошлом году были проекты на выполнение авторского надзора по нескольким объектам, в том числе это Казанский собор, Покровская церковь на Боровой, дом Пашкова. Но авторский надзор – это очень маленькие деньги, только довесочек, на который не прокормить организацию», – говорит Елена Бошнякович. Как отмечает архитектор Нина Демченко, из трех десятков сотрудников офис сегодня посещают не больше четырех: «Трудовые книжки лежат в офисе на Литейном, но туда придешь, никого нет, директор редко появляется, все куда-то растворились».

По словам работников, «Ленпроектреставрация» столкнулась с перспективой покинуть офис на Литейном, 39, который они арендуют у ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры». Предполагается, что вскоре бюро переедет на Чехова, 6.

В 2017 году тоже задерживали зарплату на шесть месяцев, уточняет другая сотрудница «Ленпроектреставрации», уборщица Наталья Сергеева. В октябре 2019 года она направила жалобу в приемную полномочного представителя президента в СЗФО. Как следует из ответа, обращение Натальи Сергеевой рассмотрел лично прокурор Петербурга Сергей Литвиненко и назначил проверку. Его заместитель Виктор Мельник до 18 ноября должен разобраться и в случае необходимости подать судебный иск.





Проектный институт «Ленпроектреставрация» – потомок созданной в 1945 году Ленинградской архитектурно-реставрационной мастерской (ЛАРМ). Бюро на 100% принадлежит Петербургу, а совет директоров предприятия включает руководителя и заместителей главы комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Большую часть работы институту КГИОП заказывает через ГКУ «Дирекция заказчика», которое оперирует бюджетными средствами на реставрацию городских памятников.

С 2007-го по 2018 год компания готовила проекты по обновлению Русского музея, Эрмитажа, музеев-заповедников «Гатчина», «Павловск», «Царское Село и «Кижи», выставочного зала «Манеж» и Петропавловской крепости. «Архитектурное решение» во время работ над Петропавловской крепостью вызывало у «Фонтанки» скепсис в 2008 году, популярный своей категоричностью урбанист Илья Варламов заметил фальшивый кирпич через 11 лет.

Одна из последних проектных работ бюро связана с реставрацией Казанского собора, в рамках которой «Ленпроектреставрация» продолжает выполнять функции авторского надзора за строительством. Согласно СПАРК, оборот проектного бюро с 2014 года варьировался от 3 млн до 102 млн рублей в год, при этом организация несколько раз заканчивала отчетный период с убытком. В 2018 году он составил 7,8 млн рублей.

В 2018 году «Ленпроектреставрация» выполняла 28 городских заказов, однако в текущем году «Дирекция заказчика» перестала заключать контракты с бюро. Единственный гостендер, который выиграла организация, – работы по техническому надзору за реконструкцией одного из учебных корпусов Аграрного университета в Пушкине стоимостью 5 млн рублей. Он заключен с Минсельхозом РФ, в ведении которого находится вуз.

В апреле 2017 года в «Ленпроектреставрации» сменился генеральный директор. Место Сергея Крылова тогда заняла Ирина Щербакова, ранее владевшая ООО «Восстановление» – компания также выполняла заказы для «Дирекции заказчика». Бизнес-леди принадлежит также строительная компания ООО «Октябрь» и архитектурное бюро «Юринвестстрой», выполнявшее заказы по проектированию для департамента строительства и ЖКХ Вологодской области и «Газпром Экспорта».

Корреспонденту «Фонтанки» Ирина Щербакова обещала, что вопрос с выплатой заработной платы решится в самое ближайшее время. Но делиться дорожной картой не захотела. Она настоятельно рекомендовала обратиться за комментарием «куда сами знаете» и тут же просила не публиковать вообще ничего. Аргументировала витиевато: «У меня просьба – не нужно делать из этого информацию, как на «Фонтанке» ... появляется». Что именно появляется на «Фонтанке» и к каким последствием это приводит, Ирина Щербакова не уточнила. «Просто просьба не делать информации, которая пулей может быть на вашем сайте. Вопрос будет решен, и решен положительно, мы все работаем над этим, просто просьба не мешать выходить из этой ситуации. Если у вас что-то опубликуется, наверное, это будет не здорово, вы же, в принципе, понимаете, да?» – огорошила она корреспондента ребусом.





Куда именно идти за компетентным комментарием, «Фонтанка» тоже не поняла. Догадка о главе КГИОП оказалось ложной – Сергей Макаров сообщил, что не занимается операционной деятельностью института, и по всем вопросам направил обратно к Щербаковой.

«Ленпроектреставрация» уже переживала финансовые трудности в 2014 году, когда ООО «ИСК «Петербург» подало иск о банкротстве бюро. Тогда свои требования на общую сумму 15,4 млн рублей предъявили, в том числе, экс-руководитель «Ленпроектреставрации» Леонид Райхельгауз, налоговая служба, «Главстрой-СПб» и ЗАО «Мегалит». Дело не дошло до банкротства, так как организация заключила с кредиторами мировое соглашение о рассрочке выплат.

Проектное бюро выступает не только ответчиком по искам, но и сама пытается истребовать около 17 млн рублей с ООО «Авангард» – собственного подрядчика ремонтных работ Воронцовского дворца в Крыму. Согласно материалам в картотеке электронного правосудия, в мае 2016 года «Ленпроектреставрация» перечислила средства на счета подрядчика, однако выполнения работ не дождалась и через суд потребовала вернуть деньги. В сентябре 2018 года «Авангард» представил апелляционной инстанции свое видение дела. По данным подрядчика, средства тут же были переведены на счета других фирм по указанию представителя «Ленпроектреставрации» Бугаева М.К. Одним из конечных получателей денег был ИП Олег Кириллович Лысков, тогда занимавший должность исполняющего обязанности директора института. Суд не счел эти доводы убедительными, жалобу «Авангарда» оставили без удовлетворения.

Олег Лысков, вместе с тем, не остался без внимания надзорных органов. В августе 2017 года следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении него и начальника службы безопасности учреждения Максима Левенкова, однако по другому делу. Их подозревали во взятке за выдачу положительного заключения при реставрации Мариинского театра. Осенью 2018 года обоих приговорили к условным срокам за попытку мошенничества.

Реставрационно-проектное дело сегодня не приносит частным компаниям прибыли, особенно когда оно касается государственного заказа, говорит директор архитектурного бюро «Литейная часть-91» Рафаэль Даянов.

«Реставрация – это скрупулезная работа, за которую не любят платить. Бюджетные заказы мы, например, стараемся не брать, потому что надо иметь целый штат, чтобы готовить бумажки для участия в тендерах. Если вы работаете с федеральным памятником архитектуры, вам нужно пройти не только государственную техническую экспертизу, но и историко-культурную. Это очень тяжелый процесс, который всех отпугивает, поэтому впереди у нас не лучшие годы в этой сфере», – прогнозирует архитектор.

С ним согласен совладелец архитектурного бюро «Студия 44» Никита Явейн. «Это очень нерентабельное производство, и многие компании прогорают. Выживают только реставрационные группки при крупных подрядчиках. Например, строительная компания берет на себя убыточную проектную часть, но она перекрывается за счет заказа на строительство. По мне, это нужно запретить, эти структуры нужно разделять, потому что ситуация, когда «рука руку моет», очень опасна, так как вопрос прибыльности, как правило, перекрывает вопрос качества работы», – добавил эксперт.

Согласно СПАРК, сегодня объем рынка государственного заказа на реставрацию городских памятников Петербурга составляет около 2,5 млрд рублей. На такую сумму ежегодно объявляет тендеры «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры». Крупнейшими поставщиками услуг по этим заказам в 2019 году выступают ООО «Возрождение Петербурга», АО «Петрос», АО «Ремфасад» и АО «Трест «Леноблреставрация».

Юлия Куликова,

«Фонтанка.ру»