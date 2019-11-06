Микроавтобус со священниками сбил женщину на «зебре» в Челябинске

В Челябинске утром 6 ноября женщина-пешеход попала под колеса микроавтобуса, в котором ехали местные священнослужители. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили очевидцы в соцсетях.

Факт ДТП изданию 74.RU подтвердили в Челябинской епархии. Наезд произошел на нерегулируемой «зебре» на улице Первой Пятилетки в Челябинске, недалеко от остановки «Киргородок». По словам секретаря епархии протоиерея Игоря Шестакова, водитель микроавтобуса Mercedes не успел заметить перебегавшую дорогу женщину из-за темной одежды, хотя «затормозил, как положено, на пешеходном переходе».

«На улице Первой Пятилетки женщина, уже немолодая, сотрудник социального центра, видимо, начала перебегать, не посмотрев. И там, знаете, надо было быть уже просто джедаем, чтобы избежать столкновения», – сказал он.

Со слов священнослужителя, в машине были он сам, дьяконы и помощники, все ехали на утреннюю службу с митрополитом. После ДТП священники оказали пострадавшей первую помощь и дождались скорую и ГИБДД.





Сбитую женщину госпитализировали, у неё перелом плеча. «Она в сознании, всё под контролем, – уточнил отец Игорь, добавив, что принес извинения пострадавшей и ее мужу. – Если что-то понадобится, мы сразу включимся. Чем можем, поможем, чтобы человек как можно скорее включился в строй».

В ГИБДД изданию сообщили, что по факту ДТП ведется административное расследование.