Жителей центра Петербурга рассудили по «Умному». Суд поверил в выбор под прессингом Навального

Ни единство взглядов истца и ответчика, ни намеки на угрозу для грядущих выборов в Госдуму и Заксобрание не заставило суд поверить, что «Умное голосование» - повод для отмены итогов выборов.

представитель Анастасии Колб в суде

Через месяц многочасовых заседаний суд, наконец, определился, насколько умным было волеизъявление жителей «Смольнинского», которые выбрали своими депутатами оппозиционеров. Оставшейся без мандата дочери главы администрации муниципалитета Анастасии Колб не удалось убедить судью, что на психику избирателей давил оппозиционный деятель Алексей Навальный, – итоги голосования она отменять не стала.

Экс-помощница депутата-гееборца Виталия Милонова, она же дочь главы администрации МО «Смольнинское», по совместительству проигравший выборы кандидат в муниципальные депутаты Анастасия Колб проиграла еще и попытке отменить результаты голосования в муниципальное образование «Смольнинское» по округу №239. Решающее заседание 6 ноября истец не осчастливила своим присутствием, попросив судью рассмотреть дело в ее отсутствие.

Вместо нее в зале заседаний краснобайствовал представитель ответчика, муниципального избиркома Всеволод Хорунжий. Истец и ответчик в суде явили полное – по ключевому моменту – единство мнений.

Хорунжий на заседании демонстрировал задатки бизнес-тренера. Он заявил, что поддерживает требование истца и высказал уверенность, что «Умное голосование» является незаконной агитацией, которая работала даже в день тишины, и повлияла на результаты выборов так, что установить итоги волеизъявления граждан не представляется возможным. По его словам, технология «раскручивалась для молодого протестного электората». «Да, в 20 лет, если ты не революционер, у тебя нет сердца», – обрисовал представитель ИКМО портрет потенциальных пользователей технологии Алексея Навального. Доказательством, по его словам, служит то, что кандидаты от УГ набрали больше голосов, чем их коллеги по коалициям, тогда как «известные и уважаемые» люди, в частности, лидер активистов движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров, пробиться в совет не смогли.





«Пять «яблочников» было выдвинуто на этом округе. Мы помним, что свидетели (на предыдущих заседаниях) говорили: «Нам принципиально, чтобы это были не просто жители Санкт-Петербурга, а жители Центрального района». Господин Кулыков, на стенде написано, рожден в Ванино, проживает в городе Ейске, работает – Раменское приборостроительное бюро. В Раменском он работает. Вообще не Санкт-Петербург. И этот человек набирает где-то на 170 голосов больше, чем лучший из этой пятерки, проживающий в Санкт-Петербурге. Вот это и есть дельта, которую они добавляют. Потому что не было бы «Умного голосования», он бы, наверное, (набрал) что-то между Петровым из Кингисеппа и…кем-то из них, но не больше питерцев», – горячился Хорунжий.

Судья Татьяна Чистякова заинтересовалась, почему в рамках другого аналогичного процесса, по 240-ому округу, ИКМО «Смольнинское» встало ровно на противоположную позицию и отказалось поддержать требования заявителя. А также причинами, по которым избирком не заявил о нарушениях ранее.

Ответчик принялся горячо уверять, что для избирательной комиссии «был знаковым этот процесс», в который они «вложили всю аргументацию», и делать то же самое в других процессах ИКМО просто не видело смысла.

«Когда меня позвали в избирком, мы обсуждали, какую позицию должна занять комиссия, – витийствовал Хорунжий. – Я знаю, что решений, отменяющих выборы, было ничтожно мало. Понимаете, выиграть дело можно. Потом домой придется прийти, себе в глаза посмотреть, детям. Сегодня вопрос решается не о том, будут ли выборы в МО «Смольнинское» зафиксированы или отменены, сегодня решается вопрос, что будет через два года в Государственной думе и Заксобрании. Потому что если сегодня сказать, что технология, которая с нарушением закона использовалась, ничего страшного, а будет ли через 2 года легитимным Заксобрание, Федеральное собрание?»

Убедить в основательности доказательств ответчику не удалось ни суд, ни представителя прокуратуры. Настрой судьи стал очевиден еще на предыдущем заседании, когда она отказала Анастасии Колб в двух ходатайствах. Истица просила помощи лингвиста: она хотела провести экспертизу критических высказываний Алексея Навального в адрес «единороссов» и «замаскированных единороссов», предполагая, что политик возбуждает ненависть к ним. Сама Анастасия Колб, впрочем, ни к одной из этих групп себя не относит: на выборы она шла самовыдвиженцем, несмотря на то, что начинала карьеру помощницей депутата Заксобрания от «Единой России» Виталия Милонова, а продолжает ее в городской администрации.

Еще одно ходатайство, с которым выступила Колб, – потребовать от оператора сервиса «Умное голосование» (это компания «Страна приливов») финансовую отчетность: истица подозревала, что Алексей Навальный включал кандидатов в свои списки за вознаграждение. Сами же депутаты «Смольнинского», голосовать за которых рекомендовал сервис, на протяжении всего процесса пытались доказать, что не просто не платили Алексею Навальному за поддержку, но и вовсе слышали о существовании такого политика краем уха. А об «Умном голосовании» (которое, по утверждению Анастасии Колб, «агрессивно рекламировалось» везде – в том числе по телевидению) узнали за пару дней до выборов.





Особенно усердствовал в попытках доказать свою непричастность к Алексею Навальному депутат Константин Хрщонович, активист движения «Центральный район за комфортную среду обитания» (группа «Ц»). Он действительно шел на выборы не в команде штаба Навального, а вместе с соратниками по движению (его лидер Ярослав Костров, к слову, депутатом не стал, но активисты получили в общей сложности шесть мандатов из двадцати). В суд Константин Хрщонович привел трех свидетелей, которые присягнули, что выбрали его депутатом вовсе не по рекомендации «Умного голосования», а из собственных соображений. Для пущей убедительности они даже расписались в своей неприязни к Алексею Навальному.

Во время предвыборной кампании Всеволод Хорунжий, кстати, приложил немало усилий, чтобы Ярослав Костров не попал не только в список «Умного голосования», но и вообще в бюллетень. Избирком «Смольнинского» пытался снять лидера группы «Ц» с выборов за то, что тот разместил у себя на странице пост с критикой в адрес Всеволода Хорунжего, сопровожденный его фотографией.

Анастасия Колб – не единственный проигравший кандидат в депутаты «Смольнинского», который объясняет свое поражение неравными условиями претендентов. В «Единой России», например, заявили, что в бюллетенях «Смольнинского» названия партий не были выделены жирным шрифтом – это помешало избирателям увидеть достойных кандидатов. А бывший глава соседнего муниципалитета «Дворцовый округ» Дмитрий Абрамов предполагал, что бюллетени (в «Смольнинском» в том числе) обработали неизвестным химическим составом, разработанным иностранными специалистами, который заставил исчезнуть галочки напротив имен близких к власти кандидатов и проявил отметки напротив имен оппозиционеров.

Хотя и «единороссы», и «замаскированные единороссы», в разжигании ненависти по отношению к которым Алексея Навального обвиняла Анастасия Колб, потерпели в «Смольнинском» поражение, одному из них – главе муниципального совета прошлого созыва Григорию Ранкову – отсутствие мандата не помешало сохранить рабочее место. На протяжении двух месяцев депутаты «Смольнинского» не могут договориться о том, кого выбрать новым главой муниципалитета. Семеро яблочников выступают за то, чтобы председателем совета стала Екатерина Кузнецова – лидер петербургского отделения партии. Шестеро депутатов, которые шли на выборы под брендом группы «Ц», настаивают на кандидатуре из своих рядов – и их поддерживают двое представителей «Единой России» в совете, а также двое близких к власти депутатов. Пока избранные депутаты продолжают выяснять, кто из них более достоин главенствовать в совете, руководить муниципалитетом продолжает Григорий Ранков. В таком составе депутатам «Смольнинского» предстоит принять проект бюджета – один из самых больших среди всех муниципалитетов города.

Мария Карпенко, Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»