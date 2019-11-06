Уволенная Бегловым за плохую уборку снега экс-глава района вернулась в Смольный. И стала замначальника администрации губернатора

Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил на должность заместителя руководителя своей администрации Юлию Киселеву, бывшую главу Василеостровского района. Эту информацию «Фонтанке» 6 ноября подтвердили в пресс-службе администрации.

Должности главы района Юлия Киселева лишилась 15 февраля. Ее демонстративно уволил сам Александр Беглов – еще в статусе врио губернатора. В вину Киселевой градоначальник поставил плохую уборку снега на территории Васильевского острова.

Вместе с ней тогда были отправлены в отставку глава Центрального района Андрей Хлутков и руководитель Красносельского района Виталий Черкашин. Они тоже вскоре получили работу в Смольном: Черкашин перешел на должность замглавы комитета по законности, Хлутков занял аналогичный пост в комитете по внешним связям. Юлии Киселевой, по словам собеседников «Фонтанки», в феврале предлагали продолжить службу в комитете по градостроительству и архитектуре. Характерно, что, по данным издания, в новой должности Киселева будет курировать вопросы благоустройства, строительства и градостроительного планирования.

Старожил Смольного, Юлия Киселева в прошлом уже работала под началом Александра Беглова – когда он в первый раз исполнял обязанности губернатора Петербурга. Свою карьеру в петербургской администрации она начала в 1994 году, в бытность Владимира Путина первым вице-мэром города. До 2008 года чиновница работала в комитете по земельным ресурсам, дослужившись до поста председателя комитета, а затем на пять лет возглавила комитет по градостроительству и архитектуре.



