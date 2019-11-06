Семь милосердных пешеходов. Уголовное дело по предновогоднему ДТП на Невском прекращено за примирением сторон

Куйбышевский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении Павла Микулича и Олега Ходько, устроивших ДТП на пересечении Невского и набережной Фонтанки в конце декабря прошлого года.

Как сообщает 6 ноября объединённая пресс-служба судов Петербурга, обвиняемые полностью загладили вину перед потерпевшими, те, в свою очередь, смилостивились и попросили закрыть производство.

По версии следствия, вечером 30 декабря 2018 года Ходько, явно превысив разрешенную скорость движения по набережной Фонтанки от площади Ломоносова в сторону цирка, вылетел на «Мерседесе» на перекресток с Невским под красный сигнал светофора. Микулич на «Субару» двигался по крайней правой полосе Аничкова моста, предназначенной только для поворота направо, но поехал прямо и подставился под Ходько. «Мерседес» развернуло и выбросило на тротуар.Пострадали семь человек, в том числе дети. Двоим потребовались сложные операции.

Предварительно виновником аварии был сочтен Микулич. В январе 2019-го ему предъявили обвинение по 264-й статье.





Уголовное дело из полиции Петербурга изъял председатель СКР Александр Бастрыкин для «всестороннего расследования». Его итогом стало привлечение к уголовной ответственности и второго водителя.

Олег Ходько – лихой ездок и сын работавшего в 1990–2000-х в городской администрации Славы Ходько. Он возглавлял государственное учреждение «Санкт-Петербургский центр международного сотрудничества», Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций. В 2015 году Ходько был назначен на должность исполнительного директора Ассоциации инновационных регионов, ее учредителями выступают администрации нескольких субъектов РФ. Работал в фонде «Росконгресс» – организаторе ПМЭФ, арктического форума и других крупнейших мероприятий России. В прошлом году Ходько-старший получил реальный срок за хищение бюджетных средств при выполнении господряда в Аграрном университете.