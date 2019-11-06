ЗСД спрашивает петербуржцев: как вам наши камеры и цены?

Устраивает ли вас стоимость проезда по ЗСД, нужны ли там дополнительные камеры и стоит ли увеличивать разрешённую скорость? «Магистраль северной столицы», запустив 6 ноября ежегодный большой опрос пользователей, ждёт ответов на эти и другие вопросы.

Сначала вас попросят немного рассказать о себе: пол, возраст, трудовая занятость, как часто используете ЗСД и по какой конкретно причине, какую скорость предпочитаете. Качество дорожного покрытия и уборки, работу пунктов оплаты, информационное сопровождение на трассе, удобство приложения и прочие услуги предлагается оценить по 4-балльной шкале, от «плохо» до «отлично». Если у вас есть претензии, о них предлагается сообщить дополнительно. Вы можете указать, где точно вас не устраивает асфальт, какая цена за проезд была бы для вас идеальной и как улучшить приложение.

«Мнение водителей о магистрали очень важно для оператора дороги, – подчёркивают в пресс-службе магистрали. – Идеи, которые озвучивают пользователи, регулярно становятся основой для решений о развитии проекта, оценка водителей различных аспектов эксплуатации позволяет делать ЗСД ещё лучше».





Ответы, получаемые в рамках опроса, используются только в обобщенном виде, личных данных оставлять не надо. Контакты можно указать только в том случае, если вы хотите, например, получить обратную связь по вопросам и предложениям. Кроме того, ООО «Магистраль северной столицы» принимает письма пользователей с любыми предложениями или замечаниями по адресу: friends@nch-spb.com.

По Западной скоростной магистрали за год проезжают около 90 миллионов автомобилей, в сутки фиксируется до 380 тысяч поездок. С 14 октября ГИБДД начала штрафовать за превышения скорости на ЗСД, фиксируемые камерами. Результаты впечатляющие. Среди нарушителей, например, есть водитель, получивший за один день 24 штрафа на 63 тыс. руб.