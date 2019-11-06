ЗСД спрашивает петербуржцев: как вам наши камеры и цены?
Устраивает ли вас стоимость проезда по ЗСД, нужны ли там дополнительные камеры и стоит ли увеличивать разрешённую скорость? «Магистраль северной столицы», запустив 6 ноября ежегодный большой опрос пользователей, ждёт ответов на эти и другие вопросы.
Сначала вас попросят немного рассказать о себе: пол, возраст, трудовая занятость, как часто используете ЗСД и по какой конкретно причине, какую скорость предпочитаете. Качество дорожного покрытия и уборки, работу пунктов оплаты, информационное сопровождение на трассе, удобство приложения и прочие услуги предлагается оценить по 4-балльной шкале, от «плохо» до «отлично». Если у вас есть претензии, о них предлагается сообщить дополнительно. Вы можете указать, где точно вас не устраивает асфальт, какая цена за проезд была бы для вас идеальной и как улучшить приложение.
«Мнение водителей о магистрали очень важно для оператора дороги, – подчёркивают в пресс-службе магистрали. – Идеи, которые озвучивают пользователи, регулярно становятся основой для решений о развитии проекта, оценка водителей различных аспектов эксплуатации позволяет делать ЗСД ещё лучше».
Ответы, получаемые в рамках опроса, используются только в обобщенном виде, личных данных оставлять не надо. Контакты можно указать только в том случае, если вы хотите, например, получить обратную связь по вопросам и предложениям. Кроме того, ООО «Магистраль северной столицы» принимает письма пользователей с любыми предложениями или замечаниями по адресу: friends@nch-spb.com.
По Западной скоростной магистрали за год проезжают около 90 миллионов автомобилей, в сутки фиксируется до 380 тысяч поездок. С 14 октября ГИБДД начала штрафовать за превышения скорости на ЗСД, фиксируемые камерами. Результаты впечатляющие. Среди нарушителей, например, есть водитель, получивший за один день 24 штрафа на 63 тыс. руб.
Справка:
Западный скоростной диаметр – внутригородская платная многополосная скоростная магистраль, проложенная в условиях плотной городской застройки. Протяженность основного хода ЗСД – 46,6 километра, общая протяженность, включая съезды и развязки – более 70 километров. На ЗСД предусмотрено функционирование 15 транспортных развязок. Движение осуществляется по 4–8 полосам. На ЗСД фиксируется до 370 тысяч транзакций в сутки, в 2018 году было обслужено более 88 миллионов поездок.
ООО «Магистраль северной столицы», сформированное «ВТБ Капитал» и Газпромбанком, реализует соглашение государственно-частного партнерства с Санкт-Петербургом и АО «Западный скоростной диаметр». В соответствии с соглашением компания осуществила финансирование и строительство центрального участка ЗСД. В рамках концессии МСС получила право на эксплуатацию всей трассы ЗСД в течение 30 лет.