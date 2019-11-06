Петербуржец на мопеде попал под КАМАЗ дорожников в Ленобласти

Водитель мопеда из Петербурга принудительно закрыл мотосезон в Выборгском районе Ленобласти. Мужчина серьезно пострадал в ДТП с самосвалом.

Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, около 8:55 на 36-м километре автодороги Высокое – Синицыно 26-летний водитель грузовика КАМАЗ столкнулся с попутным мопедом WELS без номеров. На фото с места ДТП на самосвале видны дорожные знаки и наклейки ДРСУ.

В отделе пропаганды УГИБДД уточняют, что столкновение произошло при опережении мопеда грузовиком. В результате мопедист, 58-летний петербуржец, был госпитализирован в тяжёлом состоянии.



