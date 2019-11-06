"Не сдохну в канаве, дак галстук сожру". Премьер Джонсон впал в отчаяние из-за очередной отсрочки Brexit

Борис Джонсон хотел съесть свой собственный галстук из-за Brexit, премьер-министр Великобритании признался, что очередная отсрочка выхода королевства из союза вызвала у него отчаяние.

«Я дошел до того [состояния], что хотел в отчаянии сжевать свой галстук <...>. У нас есть сделка [по Brexit], открытая дверь, через которую мы можем покинуть ЕС всего через несколько недель», – цитирует 6 ноября заявление Бориса Джонсона газета Metro.

По его словам, парламент королевства был «парализован» и «застрял в колее» в вопросе Brexit, поэтому необходимы были новые выборы. Премьер уверен, что альтернативой было бы «шоу ужасов», а также перенос сроков выхода из союза на годы.

Ещё в начале сентября Джонсон не раз публично заявлял, что предпочтёт "сдохнуть в канаве", чем допустит отсрочку Brexit.

Напомним, что политический кризис в королевстве продолжается с 2016 года, когда в результате референдума 23 июня за выход страны из состава Евросоюза проголосовали 51,9% участников плебисцита. В конце октября королевству предоставили новую отсрочку по Brexit. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хотел покинуть союз до зимы, но процесс притормозила Палата общин, отклонившая проект соглашения по Brexit. Всеобщие выборы пройдут в Великобритании 12 декабря.



