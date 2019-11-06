В соседних с Ленобластью регионах введен режим ЧС из-за подтоплений. Сотни населенных пунктов без света, десятки затоплены

Режим чрезвычайной ситуации ввели в 13 районах Вологодчины, где 500 населенных пунктов остаются без света, а также в Новгородской области, где подтоплены оказались десятки сёл и городов.

«Аномальная погода на Вологодчине привела к подтоплению и отключению электричества в некоторых населенных пунктах. Режим ЧС введен в 13 районах», – написал 6 ноября на своей странице во «ВКонтакте» губернатор Олег Кувшинников.

По его словам, всего за два дня в регионе выпала «критическая норма осадков». Самая сложная ситуация в столице и Вологодском районе, где пришлось даже эвакуировать людей из-за поднявшейся воды. Кроме того, почти 500 населенных пунктов находятся без света.

Новгородскую область стихия также не миновала. «Режим чрезвычайной ситуации введен из-за подтопления после проливных дождей жилых домов и участков в 32 населенных пунктах», – говорится на сайте правительства региона. Экстренные службы Новгородской области сообщили, что в результате циклона проезд к 6 населенным пунктам разрушен, а 84 дома оказались подтоплены.



