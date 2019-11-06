Асаны от суицида. Во ФСИН рассказали, как йога спасает заключённых от чёрных мыслей

Йога помогает российским арестантам справиться с мыслями о смерти. О явной пользе асан за колючей проволокой рассказал 6 ноября заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко. Он отметил, что за полгода занятий люди с суицидальными наклонностями снялись с учёта у психиатра.

«Люди, которые начали заниматься дыхательной практикой, йогой, они стали меньше обращаться к врачам, причём это резко на самом деле. Количество обращений стало падать. Мысли о конце жизни, о конце света, для тех, кто занимался йогой, прошли», – заявил Максименко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, восточные духовные практики отвлекают осужденных от негатива.

«Люди стали думать о чем-то другом, о семье, о чём-то светлом. Мы сейчас кроме йоги ввели и дыхательные практики, так называемый цигун».





Напомним, весной из-за йоги в московских СИЗО разгорелся скандал. Елена Мизулина попросила Генпрокуратуру провести проверку занятий. В основу заявления легло письмо профессора-богослова Александра Дворкина, который посчитал, что асаны вызывают неконтролируемое сексуальное возбуждение, способное довести до гомосексуализма. В ответ на это Валерий Максименко заверил, что занятия йогой в изоляторах не прекратятся, но будут некоторым образом преобразованы.

Занятия йогой практикуют в столичных СИЗО с 2018 года. Первые уроки прошли в женском изоляторе № 6, а затем практика распространилась на «Бутырку».