Если нельзя, но очень хочется. Конституционный суд признал незаконным тотальный запрет митинговать в регионах

Две жительницы Коми через Конституционный суд РФ добились послабления в региональном законе о митингах. КС подтвердил, что власти на местах доходят до крайности в запретах и отказывают там, где нужно искать возможности.

Как следует из решения КС, опубликованного 6 ноября, в очередной раз присмотреться к законодательству о митингах попросили Марина Седова и Вера Терешонкова из Коми. Они поставили под сомнение конституционность запретов проводить публичные мероприятия в радиусе 50 метров от госучреждений и на Стефановской площади – главной площади Сыктывкара.

Митингующих не допускает на эти площадки местный закон. Так, Терешонкова летом 2017 года не смогла согласовать на площади публичное богослужение в память о жертвах Большого террора. 25 предполагаемых участников заупокойного молебна по православному обряду и принципиальное значение площади, на которой 85 лет назад снесли Свято-Стефановский собор, чиновников не впечатлили.

Марине Седовой также было отказано, когда в сентябре 2017 года она подала заявку на митинг на площади перед городской администрацией. Чиновники подсчитали, что недовольные работой общественного транспорта соберутся от них ближе чем в 50 метрах, и отказали.





Оспорить запреты в судах общей юрисдикции заявительницам не удалось, понимание они нашли в КС. Судьи напоминают, что компетентные органы должны не отказывать под любым предлогом, а делать всё зависящее, чтобы публичные акции проходили там и тогда, когда этого хочет организатор. Сами по себе помехи работе транспорта или затруднённый доступ к объектам транспортной инфраструктуры причиной для отказа быть не могут.

Как сказано в постановлении, регионы действительно вправе пополнять «чёрный список» площадок, но абсолютный запрет собираться в том или ином месте выходит за пределы законодательных полномочий субъектов. В этой связи Государственному совету Республики Коми предписано внести изменения в закон, который регулирует проведение публичных акций. До этого местным властям запрещено отказывать в заявках без указания конкретных причин. Решение Конституционного суда распространяется также на законы других субъектов, где есть аналогичные нормы.