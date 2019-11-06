Всем «классы»! В руководстве соцсети «ВКонтакте» будут специалисты из «Одноклассников»

Директор по продукту «ВКонтакте» Иван Козлов покидает компанию, подтвердил он «Фонтанке». На смену ему приходят коллеги из «Одноклассников».

«На руководящие позиции к нам присоединяются Марина Краснова и Александр Тоболь, которые в команде «Одноклассников» отвечали за ключевые продукты и технологии. Также в рамках этой реорганизации Иван Козлов покинет команду "ВКонтакте"», – сообщил 6 ноября «Фонтанке» CEO "ВКонтакте" Андрей Рогозов.

По его словам, соцсеть сейчас хочет сфокусироваться на ключевых направлениях: контентная платформа, мессенджинг, платформа VK Mini Apps и продукты для бизнеса. Для этого она перестраивает продуктовую и техническую команды, наращивает компетенции по этим направлениям.

В середине сентября в Доме Зингера произошла еще одна ключевая отставка. Уволился технический директор «ВКонтакте».



